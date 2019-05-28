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15:15   28 Мая 2019
Россия

Аббас посетит Россию летом

Аббас посетит Россию летом

Лидер Палестины Махмуд Аббас летом посетит Россию, однако точная дата пока неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинского посла в РФ Абдельхафиза Нофаля во вторник, 28 мая.

«Мы ещё не знаем (когда именно состоится визит — прим. ред.). Но скоро будет... Летом точно», — указал посол.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Палестины Рияд аль-Малики заявил, что рассчитывает на встречу Аббаса и российского лидера Владимира Путина в июне в Душанбе.

В апреле Аббас отметил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху без каких-либо предварительных условий, если это произойдет в Москве.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #палестина #аббас

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