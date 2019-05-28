Аббас посетит Россию летом

Лидер Палестины Махмуд Аббас летом посетит Россию, однако точная дата пока неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинского посла в РФ Абдельхафиза Нофаля во вторник, 28 мая.

«Мы ещё не знаем (когда именно состоится визит — прим. ред.). Но скоро будет... Летом точно», — указал посол.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Палестины Рияд аль-Малики заявил, что рассчитывает на встречу Аббаса и российского лидера Владимира Путина в июне в Душанбе.

В апреле Аббас отметил, что готов встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху без каких-либо предварительных условий, если это произойдет в Москве.