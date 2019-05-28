Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

РПЦ построит храм в Вестеросе

РПЦ построит храм в Вестеросе

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

 Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко
Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

 Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове
Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

РПЦ построит храм в Вестеросе

РПЦ построит храм в Вестеросе

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

 Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко
Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

 Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове
15:07   28 Мая 2019
Россия

Медведев заявил о необходимости модернизировать техническую инфраструктуру МВД

Медведев заявил о необходимости модернизировать техническую инфраструктуру МВД

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 28 мая, заявил, что информационные системы министерства внутренних дел заработают эффективно, если модернизировать техническую инфраструктуру ведомства. По его словам, у МВД РФ есть не только соответствующие предложения, но и предварительные финансовые расчеты​​​.

В ходе заседания правительственной комиссии по цифровому развитию Медведев обозначил один из вопросов повестки дня — развитие информационных систем МВД. Премьер напомнил, что министерство внутренних дел — ключевой участник национальной программы «Цифровая экономика».

«В банках данных МВД содержатся весьма востребованные сведения, причем количество запросов по ним как от ведомств, так и от людей стремительно растет», — добавил Медведев.

Однако, если увеличивается нагрузка на информационные ресурсы, тогда, соответственно, растет и продолжительность этих процессов, продолжил глава кабмина. Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #правительство #мвд #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...