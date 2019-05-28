Медведев заявил о необходимости модернизировать техническую инфраструктуру МВД

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник, 28 мая, заявил, что информационные системы министерства внутренних дел заработают эффективно, если модернизировать техническую инфраструктуру ведомства. По его словам, у МВД РФ есть не только соответствующие предложения, но и предварительные финансовые расчеты​​​.

В ходе заседания правительственной комиссии по цифровому развитию Медведев обозначил один из вопросов повестки дня — развитие информационных систем МВД. Премьер напомнил, что министерство внутренних дел — ключевой участник национальной программы «Цифровая экономика».

«В банках данных МВД содержатся весьма востребованные сведения, причем количество запросов по ним как от ведомств, так и от людей стремительно растет», — добавил Медведев.

Однако, если увеличивается нагрузка на информационные ресурсы, тогда, соответственно, растет и продолжительность этих процессов, продолжил глава кабмина. Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД.