Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям. Об этом 28 мая сообщает ТАСС.

Закон разработали по поручению президента РФ, озвученного в послании парламенту. По задумке после каждого третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, государство будет выделять по 450 тысяч рублей (без обложения налогом) для погашения ипотеки.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон будет принят до конца мая. Он подчеркнул, что документ будет иметь обратную силу — с января 2019 года.

«Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — добавил он.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты всех фракций Госдумы во главе с Володиным, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что правительство готовит законопроект, предполагающий, что льготная ставка по ипотеке для семей с детьми распространится на весь период жилищного кредита.