Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился о спонсорстве с бывшим главой Украины Петром Порошенко, сообщает издание «Страна.ua». По информации СМИ, в интересах экс-президента он будет критиковать нового главу государства Владимира Зеленского до парламентских выборов.

Ранее Ляшко заявил, что Зеленский является «узурпатором». Кроме того, политик назвал неконституционным указ нового президента Украины о роспуске Рады.

В России в 2015 году против Ляшко заведено уголовное дело по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Очередные выборы в Раду на Украине должны были пройти в октябре этого года. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Следующие выборы нардепов назначены на 21 июля.