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 Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

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14:59   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился о спонсорстве с бывшим главой Украины Петром Порошенко, сообщает издание «Страна.ua». По информации СМИ, в интересах экс-президента он будет критиковать нового главу государства Владимира Зеленского до парламентских выборов.

Ранее Ляшко заявил, что Зеленский является «узурпатором». Кроме того, политик назвал неконституционным указ нового президента Украины о роспуске Рады.

В России в 2015 году против Ляшко заведено уголовное дело по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Очередные выборы в Раду на Украине должны были пройти в октябре этого года. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Следующие выборы нардепов назначены на 21 июля.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #ляшко

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