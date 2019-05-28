Крупнейший за 30 лет изумруд нашли в Свердловской области

Специалисты обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд в Свердловской области. Камень весом 1,6 килограммов найден на месторождении «Мариинский прииск» на глубине 260 метров. Об этом сообщили в департаменте информполитики главы региона 28 мая.

«Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограмм был обнаружен в 1990 году», — отмечается в сообщении.

По цвету работники прииска отнесли кристалл ко второй категории — «зеленый», по сорту — к третьей из-за наличия природных трещинок. Стоимость самоцвета с ранее добытой россыпью драгоценных камней — 32 миллиона рублей. Планируется, что выручку от продажи изумрудов направят развитие производства.

Нашедшей изумруд бригаде выпишут премию.