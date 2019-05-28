Мещанский суд Москвы снова не нашел обоснования рассматривать иск Соболь к «Конкорду»

Мещанский суд Москвы приостановил второй коллективный иск о компенсации морального вреда родителей заболевших детей к комбинату питания «Конкорд». В заявлении суда обоснованием для такого решения называется «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении».

Инициатор иска — юрист ФБК и кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая взялась представлять интересы родителей, заявила, что будет обжаловать судебное решение и добиваться пересмотра дела.

Первый коллективный иск Соболь к компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина суд приостановил 15 апреля. Требование составляла мать одного из переболевших детей - Екатерина Ковалева. Незадолго до подачи заявления Любовь Соболь внесла в документ свои правки, возложив ответственность за инциденты в школах и детских садах Москвы на «Конкорд».

После того, как Соболь безосновательно указала в качестве ответчика бизнес Пригожина, иск развалился. Часть родителей решила отказаться от услуг юриста ФБК. В адрес Ковалевой и других родителей начали поступать угрозы.

Попыткам Соболь судиться с «Конкордом» предшествовало фейковое расследование, в котором соратница Навального пыталась связать бизнес Пригожина с комбинатом питания «Московский школьник». Пресс-служба «Конкорда» сообщила, что, ни предприниматель, ни «Конкорд» не имеют никакого отношения к «Московскому школьнику».

Несмотря на заключение Роспотребнадзора о том, что вспышку заболеваний в школах и детсадах вызвал некачественный творог другого поставщика, Соболь и Навальный продолжили информационную атаку на «Конкорд». Сотрудники ФБК в обмен на прекращение нападок потребовали от бизнесмена 300 миллионов рублей. В ответ вымогатели услышали категоричное нет.