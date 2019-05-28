Климатолог предупредил о смерчах и торнадо в Москве

Торнадо и смерчи могут возникнуть в Москве после периода сильной жары, заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов. Об этом 28 мая сообщает RT.

Семенов подчеркнул, что на данный момент земля остается достаточно влажной, а жара спровоцирует сильное испарение и накопление влаги в атмосфере.

«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — заявил он.

Семенов добавил, что такие явления можно ожидать при условии, если жара пробудет более десяти дней. Он пояснил, что если в течение 10-20 дней атмосфера прогревается, растет испарение. В таком случае смена погоды сопровождается торнадо.

Риски возникновения торнадо остаются до сентября-октября, ведь именно в эти месяцы начинается похолодание, а атмосфера становится устойчивее.