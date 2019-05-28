Лавров оценил потенциал соотечественников за рубежом для развития России
Потенциал соотечественников, которые находятся за рубежом, очень сейчас востребован, когда ситуация в мире напряженная и многие пытаются сдержать рост России. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Этот потенциал необходим в деле социально-экономического подъема страны, поддержания дружественных, взаимоуважительных отношений с другими странами. При этом все антироссийские кампании бесперспективны, считает министр.
Лавров добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными построению сильной, процветающей, уверенной России.
МИД поддерживает и оказывает содействие всем инициативам соотечественников, в том числе создание силами энтузиастов музеев русской истории и культуры.
«Убежден, что такая работа, направленная на дальнейшее сплочение многонационального, многоконфессионального, многогранного русского мира, в полной мере сохраняет свою важность, может быть, даже становится ещё более важной», — сказал министр.