Лавров оценил потенциал соотечественников за рубежом для развития России

Потенциал соотечественников, которые находятся за рубежом, очень сейчас востребован, когда ситуация в мире напряженная и многие пытаются сдержать рост России. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Этот потенциал необходим в деле социально-экономического подъема страны, поддержания дружественных, взаимоуважительных отношений с другими странами. При этом все антироссийские кампании бесперспективны, считает министр.

Лавров добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными построению сильной, процветающей, уверенной России.

МИД поддерживает и оказывает содействие всем инициативам соотечественников, в том числе создание силами энтузиастов музеев русской истории и культуры.