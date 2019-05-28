Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

РПЦ построит храм в Вестеросе

РПЦ построит храм в Вестеросе

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

 Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко
Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

 Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове
Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

Освобожден российский сотрудник Миссии ООН в Косове

РПЦ построит храм в Вестеросе

РПЦ построит храм в Вестеросе

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

ЦИК Белоруссии разработал предложения по изменению Конституции

 Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко

Порошенко намерен спонсировать Радикальную партию Ляшко
Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

Президент Косово заявил, что задержанный россиянин пытался помешать полиции

 Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

Сеул оценил вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове
14:59   28 Мая 2019
Россия

Лавров оценил потенциал соотечественников за рубежом для развития России

Лавров оценил потенциал соотечественников за рубежом для развития России

Потенциал соотечественников, которые находятся за рубежом, очень сейчас востребован, когда ситуация в мире напряженная и многие пытаются сдержать рост России. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Этот потенциал необходим в деле социально-экономического подъема страны, поддержания дружественных, взаимоуважительных отношений с другими странами. При этом все антироссийские кампании бесперспективны, считает министр.

Лавров оценил потенциал соотечественников за рубежом для развития России

Лавров добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы соотечественники чувствовали себя сопричастными построению сильной, процветающей, уверенной России. 

МИД поддерживает и оказывает содействие всем инициативам соотечественников, в том числе создание силами энтузиастов музеев русской истории и культуры.

«Убежден, что такая работа, направленная на дальнейшее сплочение многонационального, многоконфессионального, многогранного русского мира, в полной мере сохраняет свою важность, может быть, даже становится ещё более важной», — сказал министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #политика #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...