Мэра-трансгендера впервые избрали в Италии

Первого в Италии мэра-трансгендера избрали в ходе частичных административных выборов, которые состоялись на Апеннинах в воскресенье, 26 мая, вместе с голосованием в Европейский парламент. По информации итальянского министерства внутренних дел, 40-летний адвокат Джанмарко Негри родился под именем Мария.

В ходе выбора мэра в коммуну Тромелло он сумел заручиться поддержкой почти 40 процентов жителей города. Джанмарко Негри активно защищает права сексуальных меньшинств. По его словам, он всегда ощущал себя мужчиной, поэтому четыре года назад сделал несколько хирургических операций, чтобы сменить пол.

Одним из первых новоиспеченного мэра Тромелло поздравил представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо, который заявил, что в ходе состоявшегося на Апеннинах голосования граждане поддержали многих представителей ЛГБТ-сообщества. По его словам, это поспособствует созданию «более инклюзивной и свободной Италии».