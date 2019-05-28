Шойгу посетил с инспекцией российскую военную базу в Таджикистане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал во вторник расположенную в Таджикистане 201-ю российскую военную базу, проверив, в частности, работу госпиталя и посетив воскресную школу для детей военнослужащих.

Как сообщает во вторник агентство ТАСС, командование представило главе Минобороны доклад по темпам оснащения соединения новыми видами военной техники, а также о том, какими темпам идет совершенствование военной и социально-боевой инфраструктуры российской военной базы.

Также Сергей Шойгу возложил цветы к мемориалу на Аллее Славы на территории базы.

Перед тем, как посетить военную базу российский министр обороны в ходе однодневного визита в Душанбе встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также провел переговоры со своим таджикским коллегой Ширали Мирзо.

В ходе встречи Шойгу с президентом Таджикистана, как отмечается, речь шла о развитии российско-таджикского сотрудничества, при этом Эмомали Рахмон в очередной раз подтвердил, что развитие стратегического партнерства с Москвой является для Душанбе одним из основных приоритетов во внешней политике.

Темой переговоров Сергея Шойгу с главой Минобороны Таджикистана, в числе прочего, стало функционирование 201-й российской военной базы.

По словам Шойгу, российско-таджикское двустороннее военное сотрудничество развивается успешно, а встречи глав оборонных ведомств стали регулярными.

«Мы успешно выполняем план сотрудничества, который ежегодно обновляем. Проходят и совместные учения. Большая программа по подготовке специалистов в разных сферах и в военной деятельности», - добавил он.

Кроме того, Шойгу отметил, что договоренности, заключенные президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоноом на встрече в Москве, подразумевают дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами.

201-я российская военная база, согласно подписанному в 2012 году соглашению, расположена в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре, и будет там находиться до 2042 года