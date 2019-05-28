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14:10   28 Мая 2019
Россия

Посольство РФ требует освободить россиянина - сотрудника ООН в Косове

Посольство РФ требует освободить россиянина - сотрудника ООН в Косове

Посольство России в Сербии выступает с решительным осуждением вторжения косовских силовиков на север Косова и Метохии. Кроме того, дипломатическое представительство потребовало немедленного освобождения россиянина, являющегося сотрудником миссии ООН. Соответствующее заявление во вторник, 28 мая, распространило посольство РФ.

«Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», — отмечают в диппредставительстве.

Также посольство потребовало привлечь к ответственности всех виновных в этом инциденте.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #косово

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