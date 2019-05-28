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14:27   28 Мая 2019
Россия

Средняя зарплата врача в Петербурге составила более 100 тысяч рублей

Средняя зарплата врача в Петербурге составила более 100 тысяч рублей

Глава территориального фонда ОМС Александр Кужель сообщил, что средняя зарплата врача в Петербурге составляет 105 тысяч рублей. Речь об этом зашла во время заседания правительства с участием врио губернатора Александра Беглова во вторник, 28 мая.

Кужель отметил, что за последние годы в Петербурге значительно возрос объем оказываемой помощи в рамках ОМС. Например, в прошлом году доход фонда составил почти 100 миллиардов рублей, а бюджет был выполнен на 104 процента. 

В результате внесенной Бегловым поправки в закон о корректировке бюджета на текущий год комитету по здравоохранению было выделено 899 миллионов рублей. На дополнительное финансирование программы ОМС власти города направили 890 миллионов рублей.

Больше помощи стали оказывать в городских больницах. Выросла и средняя зарплата врача в Северной столице, составив 105 тысяч рублей. Также на 15 процентов снизилось количество жалоб на медицинские услуги.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #врачи #здравоохранение #беглов

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