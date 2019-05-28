Матвинеко заявила, что Киев не добьется нового статуса Керченского пролива

Киев безосновательно пытается добиться определения статуса Керченского пролива как международного. С таким заявлением 28 мая выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Эта инициатива абсолютно беспредметная, она не имеет под собой никаких оснований, она не может быть реализована», — заявила она.

По ее мнению, Украина не имеет объективных поводов для таких действий. Матвиенко подчеркнула, что Азовское море делят Россия и Украина, и порядок судоходства на морской территории обозначен в действующем договоре, «где все четко и ясно прописано».

Матвиенко сожалеет, что вместо налаживания отношений власти Украины выступают с такими заявлениями.

«Либо это такой высочайший непрофессионализм дипломатов, — но как-то не хочется в это верить, — либо это ненужная политизация этой темы и попытка вбрасывать новые раздражители вместо того, чтобы их убирать», — прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина будет бороться за новый — международный — статус Керченского пролива.