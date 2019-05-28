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14:27   28 Мая 2019
Политика

Матвинеко заявила, что Киев не добьется нового статуса Керченского пролива

Матвинеко заявила, что Киев не добьется нового статуса Керченского пролива

Киев безосновательно пытается добиться определения статуса Керченского пролива как международного. С таким заявлением 28 мая выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС. 

«Эта инициатива абсолютно беспредметная, она не имеет под собой никаких оснований, она не может быть реализована», — заявила она. 

По ее мнению, Украина не имеет объективных поводов для таких действий. Матвиенко подчеркнула, что Азовское море делят Россия и Украина, и порядок судоходства на морской территории обозначен в действующем договоре, «где все четко и ясно прописано». 

Матвиенко сожалеет, что вместо налаживания отношений власти Украины выступают с такими заявлениями. 

«Либо это такой высочайший непрофессионализм дипломатов, — но как-то не хочется в это верить, — либо это ненужная политизация этой темы и попытка вбрасывать новые раздражители вместо того, чтобы их убирать», — прокомментировала она. 

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина будет бороться за новый — международный — статус Керченского пролива. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #матвинеко

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