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13:54   28 Мая 2019
Россия

СК осмотрел место происшествия в школе, где подросток ударил топором девочку

СК осмотрел место происшествия в школе, где подросток ударил топором девочку

Следователи осмотрели место происшествия в саратовской школе, где 15-летний ученик напал на девочку с топором. Об этом 28 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного СУСК.

«На настоящий момент я могу сказать, что мы завершили осмотр», — сообщил источник. 

Собеседница агентства добавила, что проверка идет до сих пор. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что подросток, учащийся в школе №4 в поселке Большевик в городе Вольске, ударил по голове ученицу шестого класса, предположительно, ледорубом, а перед этим бросил бутылку с зажигательной смесью под дверь класса. 

Пользователь в Twitter написал, что перед нападением парень записал видеообращение, в котором выразил надежду, что его друг, Дмитрий, выживет. 

По информации агентства, подростка нашли, с ним работает полиция. Что касается девочки, ее госпитализировали с тяжелой травмой головы. 

Напавший молодой человек имел проблемы с успеваемостью, а также состоял на учете у психиатра. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #общество #нападение в школе

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