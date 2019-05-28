Косово тянет Сербию в НАТО

Обострение ситуации в частично признанной республике Косово - это провал политики действующего президента Сербии Александра Вучича, уверен сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

В комментарии «Политике Сегодня» Гайич опасается, что политика Вучича приведет в конечном итоге Сербию в НАТО формально.

«За последние шесть лет Вучич через Брюссельские соглашения один за другим сдавал все рычаги сербской государственности в Косове. Заставил сербов принять документы непризнанного нами государства, заставил судей принимать присягу террористам. Сейчас албанская сторона требует только безусловного признания», — говорит Гайич.

Он напомнил, что накануне, выступая перед членами сербского парламента, Александр Вучич заявил, что нужно признать «горькую правду» о том, что Белград потерял всякий контроль над Косовом.

Стеван Гайич считает, что это логичный итог политики разграничения Косово, которую проводил Александр Вучич и президент непризнанного Косова Хашим Тачи при поддержке экс-премьера Великобритании Тони Блэра и сына одиозного миллиардера Джорджа Сороса Александра и «Фонда Сороса».

«Пока трудно сказать является ли операция косовских силовиков автономной реакцией Приштины или это часть более масштабного договора между Вучичем, Тачи и НАТО о разграничении Косова. Потому что, если Косово станет частью Албании, то оно автоматически становится частью НАТО. И тогда Сербия тоже однозначно пойдет этим путем, несмотря на утвержденную политику нейтралитета. Та же Черногория без референдума и соглашения граждан была втянута в НАТО. Любой договор, который подразумевает, что Косово может разделяться или так или иначе не входить в состав Сербии, это путь, который ведет все Балканы в НАТО», — уверен политолог.

При этом он считает, что до открытого вооруженного противостояния не дойдет, хотя армия из-за ситуации в Косове приведена в полную боевую готовность. По словам Гайича, все стороны понимают, что в случае горячего конфликта он может перерасти в неконтролируемый.

Утром 28 мая вооруженный спецназ Косова провел операцию в северных районах, где проживают сербы. Были арестованы минимум 13 человек, среди них - гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков. Протестуя, жители вышли на улицы и стали возводить баррикады.

Посольство России в Сербии решительно осудило операцию косовских силовиков, назвав ее провокацией. Посол Александр Чепурин потребовал немедленного освобождения российского гражданина.

Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте. — Александр Чепурин (@AVChepurin) May 28, 2019

МИД РФ также назвал происходящее «очередной провокацией» Приштины, подчеркнув, что они становятся возможными при попустительстве НАТО и ЕС.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем <...> Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Этот статус на сегодня признали 104 государства, включая Великобританию, США, Францию.

Россия, Китай, Испания, Грузия, Греция, Израиль и ряд других стран не признают суверенитет автономии. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории.