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13:56   28 Мая 2019
Россия

Авиаэксперт поддержал инициативу о проверке Sukhoi Superjet 100

Авиаэксперт поддержал инициативу о проверке Sukhoi Superjet 100

Авиаперевозчики требуют провести всеобъемлющую проверку SSJ100. К Министерству транспорта РФ с данным запросом обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Авиаэксперт Владимир Попов, слова которого приводит «360», согласился с тем, что надежность Sukhoi Superjet 100 нужно подтвердить. Он напомнил о существовании принципов, обеспечивающих работоспособность самолетов при поражении электрическими разрядами в воздухе.

«Надо проверять, почему это не сработало», — заметил Попов, комментируя претензии к системе защиты лайнера от поражения электричеством и ее эффективности.

По словам эксперта, открытым вопросом остается и тот факт, что система обеспечения безопасности управления была заблокирована.

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Автор: Алла Ларионова
#проверка #эксперт #ssj100

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