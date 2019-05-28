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14:15   28 Мая 2019
Россия

Житель Приморья через балкон спас двух детей из квартиры, горевшей этажом ниже

Житель Приморья через балкон спас двух детей из квартиры, горевшей этажом ниже

Мужчина, проживающий в городе Фокино в многоквартирном доме по улице Усатого, спас двух девочек из объятой пламенем квартиры, перетащив  их на свой балкон этажом выше.

Видеозапись произошедшего, снятую из окна соседнего дома, в сеть выложили очевидцы. Об этом во вторник 28 мая сообщает интернет-издание Prim.News.

На опубликованных кадрах видно, как из окон одной из квартир вырываются языки пламени, в то же время на балконе этой же квартиры находится девочка, которая залезает на перила, после чего сосед сверху за руки подтягивает ее к себе на балкон.

Там же сообщается, что пожар в многоэтажке по адресу улица Усатого, 17 в городе Фокино, произошел накануне 27 мая. Очевидцы сообщили в пожарную службу о том, что в окнах квартиры на шестом этаже виден дым и языки пламени. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через четыре минуты, однако соседи, не дожидаясь их. приступили к спасению находившихся в горящей квартире людей. В частности, сосед из верхней квартиры спас через балкон двух девочек, которым в результате даже не потребовалась медицинская помощь.

«Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 16:12 пожар был локализован, а в 17:03 — полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Всего при тушении было задействовано 21 человек личного состава и семь единиц техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

 

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Автор: Александр Люблинский
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