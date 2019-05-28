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13:45   28 Мая 2019
Россия

Власти Петербурга направят четыре миллиарда рублей на благоустройство города

Власти Петербурга направят четыре миллиарда рублей на благоустройство города

Власти Петербурга обсудили на заседании в Смольном во вторник, 28 мая, вопросы благоустройства города, включая финансирование. 

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский заявил, что благоустройство должно быть комплексным и проводиться с учетом мнения горожан.

Согласно отчету, общая сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году составит более четырех миллиардов рублей. 3,263 миллиарда рублей направлены из бюджета города. Из них более 2,5 миллиарда рублей выделены поправкой врио губернатора Александра Беглова. 

Около миллиарда рублей власти города хотят направить на благоустройство внутриквартальных территорий муниципальными образованиями. Также работы планируются в 50 парках. 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #беглов #благоустройство

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