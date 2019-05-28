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13:34   28 Мая 2019
Россия

Свердловский депутат пришел в парламент с котом

Свердловский депутат пришел в парламент с котом

Спикер Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пришел на заседание комитета по природопользованию и АПК с котом. Об этом 28 мая сообщает РИА «Новый день». 

Депутаты во вторник обсуждали обращение белгородских коллег, которые предлагают ввести запрет на операцию «мягких лапок» (стрижка когтей) без показаний ветеринара. По их мнению, такая процедура несет много рисков и может неблагоприятно сказаться на животном. 

«Считаем, что без ветеринарных показаний проведение подобной операции недопустимо», – считают белгородские коллеги. 

Свердловские законодатели согласны с таким мнением. 

Комитет принял решение не выносить этот вопрос на пленарное заседание, но передать членам Белгородской областной думы, что депутаты услышали и поддержали их предложение. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #животные #мягкие лапки

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