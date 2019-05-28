Свердловский депутат пришел в парламент с котом

Спикер Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пришел на заседание комитета по природопользованию и АПК с котом. Об этом 28 мая сообщает РИА «Новый день».

Депутаты во вторник обсуждали обращение белгородских коллег, которые предлагают ввести запрет на операцию «мягких лапок» (стрижка когтей) без показаний ветеринара. По их мнению, такая процедура несет много рисков и может неблагоприятно сказаться на животном.

«Считаем, что без ветеринарных показаний проведение подобной операции недопустимо», – считают белгородские коллеги.

Свердловские законодатели согласны с таким мнением.

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер пришел на заседание комитета по аграрной политике с котиком Сегодня обсуждали закон, запрещающий онихэктомию - удаление когтей у животных. Коту 5 лет, зовут Зисьман, принадлежит помощнику Вегнера pic.twitter.com/biwwHKjaE9 — URA.RU (@ura_ru) May 28, 2019

Комитет принял решение не выносить этот вопрос на пленарное заседание, но передать членам Белгородской областной думы, что депутаты услышали и поддержали их предложение.