Мужчина в Омске на игрушечные деньги купил 30 билетов на аттракционы и раздал их детям

Житель Омска купил детям билеты на аттракционы на игрушечные деньги, передают местные СМИ. Инцидент произошел в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Мужчина купил в кассе аттракционов три десятка билетов, расплатившись пятитысячной сувенирной купюрой, которую нашел неподалеку.

Не разобрав поначалу, что держит в руках 5000 дублей, кассир продала 30 билетов на аттракционы и вернула сдачу - 2000 рублей, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Вскоре кассир заметила, что держит в руках купюру «банка приколов». Она и вызвала полицейских, которые задержали мужчину. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».