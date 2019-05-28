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13:29   28 Мая 2019
Россия

Мужчина в Омске на игрушечные деньги купил 30 билетов на аттракционы и раздал их детям

Мужчина в Омске на игрушечные деньги купил 30 билетов на аттракционы и раздал их детям

Житель Омска купил детям билеты на аттракционы на игрушечные деньги, передают местные СМИ. Инцидент произошел в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Мужчина купил в кассе аттракционов три десятка билетов, расплатившись пятитысячной сувенирной купюрой, которую нашел неподалеку.

Не разобрав поначалу, что держит в руках 5000 дублей, кассир продала 30 билетов на аттракционы и вернула сдачу - 2000 рублей, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Вскоре кассир заметила, что держит в руках купюру «банка приколов». Она и вызвала полицейских, которые задержали мужчину. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Автор: Алла Ларионова
#общество #омск #аттракционы

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