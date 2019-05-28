Сына Венедиктова уличили в работе на нелегальный бар

Сын главреда «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов-младший не «сумашедший как отец», чтобы заниматься журналистикой, и незаконно продает алкоголь в одном из баров столицы. О скандале, оставшимся незамеченным в СМИ, пишет Федеральное агентство новостей.

В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» 25 мая появился пост, в котором говорится о торговле спиртным в баре «Гамачная №1 Ежик в Тумане». Автор поста рассказал, как посещал заведение с приятелем. После того, как молодые люди попросили счет, бармен начал вести себя странно: хамить, уверять, что не может выдать чек. Оказалось, что оплату заведение принимает либо наличными, либо переводом на банковскую карту.

Клиенты заподозрили, что у бара нет лицензии на продажу алкоголя, а это значит, что велик риск отравиться некачественной продукцией. Чтобы разобраться в ситуации, автор поста обратился в полицию.

Позже пользователи соцсети узнали в грубоватом бармене сына главреда радиостанции «Эхо Москвы» — Алексея.

Позднее на инцидент с отпрыском известного журналиста обратили внимание пользователи портала «Двач». Пост его о трудовых буднях собрал более 100 комментариев.

Сыну главреда «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову-младшему 18 лет. Год назад в интервью «Москве-24» Венедиктов-старший прочил отпрыску карьеру пилота.

«Он хочет быть летчиком гражданской авиации. И большое спасибо Савельеву, директору «Аэрофлота», что разрешил ему ходить на тренажеры. Несколько раз он ходил, ему понравилось. Настоящие тренажеры. Будет поступать или в Ульяновское училище или в Саратове», — говорил он.

Сам Венедиктов-старший закончил вечернее отделение исторического факультета МГПИ, во время учебы почтальоном. Поступил ли в итоге Венедиктов-младший в Ульяновское училище, неизвестно.