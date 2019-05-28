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 Facebook выгодно забыл о цензуре, прорекламировав работу наркокурьером

Facebook выгодно забыл о цензуре, прорекламировав работу наркокурьером
13:37   28 Мая 2019
Весь мир

Facebook выгодно забыл о цензуре, прорекламировав работу наркокурьером

Facebook выгодно забыл о цензуре, прорекламировав работу наркокурьером

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко объяснил появление рекламы работы закладчика (распространителя запрещенных веществ) в Facebook стремлением повысить прибыль. В комментарии «Политике Сегодня», эксперт предположил, что в компании Марка Цукерберга отдел модерации зачастую не знает, что делает отдел рекламы.

«С нашей стороны сложно сейчас что-то предъявить Facebook, потому что Facebook игнорирует все наши пожелания. В самом Facebook, очевидно, есть две команды, одна отвечает за рекламу и деньги, которая пропускает все. У нас бы такая реклама, мягко говоря, не прошла. При этом модерация текстов и смыслов поставлена на самый высший уровень. Идеально было бы, чтобы они команды объединили. Как говорится, пусть либо трусы наденут, либо крестик снимут. В целом, это обычная история: им нужны деньги, поэтому требования ослабляются», - полагает Клименко.

Праведный Facebook оказался без трусов

Администрация соцсети уже удалила рекламу, на которую наткнулся в своей ленте пользователь Алексей Байков. Мужчина пожаловался в техподдержку, но ответа не получил.

«Хочешь хорошо отдохнуть или прилично заработать? Тогда пиши нам», - гласило объявление, где был указан контакт работодателя в Telegram.

На запрос издания «Коммерсант» по поводу объявления с изображением листка каннабиса в Роскомнадзоре заявили, что для блокировки ведомству требуется заключение экспертов МВД. Представитель РКН Вадим Ампелонский объяснил журналистам, что Facebook «реагирует на претензии, связанные с наркотиками, детской порнографией, информацией о способах самоубийства, суицидального контента».

Праведный Facebook оказался без трусов

Издание напоминает, что помимо сомнительного трудоустройства, ранее Facebook рекламировал сайты секс-услуг и «психологические центры», где пользователям обещали помощь в смене ориентации с нетрадиционной на гетеросексуальную. В октябре 2018 года корреспондент «Коммерсанта» увидел в ленте Facebook фото блондинки и слоганом «Сладкие развлечения, лучшие "пилотки" Москвы». Речь шла не о кондитерской или военном обмундировании. Параллельно с этим соцсеть неоднократно блокировала пользователей за репост записей со словом «хохлы» или «москали», зачастую не объясняя причину санкций.

Так, в ноябре прошлого года Федеральное агентство новостей (ФАН) подало иск к Facebook после того, как соцсеть удалила учетную запись издания без объяснения причин. В иске журналисты указали, что детище Цукерберга нарушило первую поправку к Конституции США о свободе слова, заблокировав десяткам тысяч подписчиков доступ к информации.

Праведный Facebook оказался без трусов

Помимо размещения сомнительных рекламных постов, Facebook неоднократно отличался небрежным отношением к персональным данным. В марте 2018 года соцсеть заблокировала британскую компанию Cambridge Analytica, которая собирала информацию о пользователях для политической рекламы. Как объяснила компания Цукерберга, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети передал данные о 270 тысячах пользователей третьим лицам. В том числе, Cambridge Analytica.

Праведный Facebook оказался без трусов

Российский закон от 2015 года требует локализации персональных данных граждан РФ на территории страны. Это обязывает Facebook перенести серверы с данными и хранить их на территории России, однако переговоры администрации соцсети с Роскомнадзора пока не привели к практическим результатам. В апреле 2019 года глава РКН Александр Жаров сообщил, что у Facebook есть девять месяцев, чтобы выполнить требование российских законов. Герман Клименко, впрочем, сомневается, что российский исполнительный орган готов блокировать американскую соцсеть.

«В ближайшее время [ситуация] будет в подвешенном состоянии. Они не готовы идти на наши условия, а мы не готовы сейчас принимать радикальные решения», - заключил Клименко.

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Автор: Григорий Рощин
#facebook #реклама #цензура #герман клименко #запрещенные вещества

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