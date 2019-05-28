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13:30   28 Мая 2019
Весь мир

Основатель Human Rights Watch умер в США на 97-м году жизни

Основатель Human Rights Watch умер в США на 97-м году жизни

Основатель правозащитной организации Human Rights Watch, издатель Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.

Об этом во вторник сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на сына Бернштейна – Питера. Отмечается, что основатель HRW умер в понедельник вечером в больнице на Манхеттене (район Нью-Йорка). Более никаких подробностей о кончине правозащитника к настоящему моменту не приводится.

Также издание отмечает, что Роберт Бернштейн в 1966-1990 годах возглавлял издательство Random House, где печатались многие советские диссиденты, в том числе Андрей Сахаров и его жена Елена Боннэр. Активной правозащитной деятельностью Бернштейн занялся в 1970-х годах, а начиная с 1978-го основал несколько групп, занимающихся правозащитной деятельностью, которые в 1988-м году объединились в организацию Human Rights Watch. Бернштейн возглавлял HRW десять лет и покинул руководящий пост в 1998 году. В 2011 году, как сообщали СМИ, на пороге 90-летия Роберт Бернштейн  основал еще одну правозащитную организацию Advancing Human Rights. А также на протяжении последних лет занимался преподаванием и проводил компании в защиту прав человека в КНР.

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Автор: Александр Люблинский
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