Глава района Хакасии написал заявление в полицию на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зацев подал заявление в полицию на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, на которого ранее сам и напал. Об этом 28 мая сообщает телеканал «360».

По словам Зайцева, 27 мая он написал заявление в полицию с просьбой привлечь журналиста к ответственности по уголовной статье «Публичное оскорбление представителя власти». Он также добавил, что во вторник на политсовете «Единой России» Ширинского района должна решиться его дальнейшая судьба.

По информации телеканала, депутаты встали на сторону Зайцева. Они намерены бороться за исключение политика из партии. В случае, если их требование не будет выполнено, они покинут «Единую Россию».

Напомним, ссора между Зайцевым и Литоминым случилась 22 мая. Тогда журналист пришел к политику, чтобы узнать, почему люди, пострадавшие от пожара три года назад, все еще живут в плохих условиях. На это Зайцев схватил репортера и потребовал уйти с его кабинета.

Но у чиновника другая версия. Он сообщил, что съемочная группа зашла к нему без разрешения. Журналист начал атаковать неприятными вопросами, суя микрофон под нос. Глава района неоднократно просил покинуть его кабинет, но те гнули свою линию. Тогда политик не выдержал и вытолкнул Литомина за дверь.

Россияне окрестили этот конфликт «бандитской отрыжкой 90-х».