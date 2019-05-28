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Полиция Косово задержала сотрудника миссии ООН – гражданина России

 Президент Австрии отправил в отставку правительство

Президент Австрии отправил в отставку правительство
12:50   28 Мая 2019
Весь мир

Президент Австрии отправил в отставку правительство

Президент Австрии отправил в отставку правительство

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободил от обязанностей всех членов правительства страны во главе с Себастьяном Курцем после того, как парламент вынес кабмину вотум недоверия.

Также президент поручил главе Минфина Хартвигу Легеру, который неделю назад стал временным вице-канцлером страны, выполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства. 

Курц, в 2017 теперь стал и самым «краткосрочным» главой правительства Австрии. Он успел проработать на этом посту всего 525 дней.

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Автор: Алла Ларионова
#отставка #австрия #курц

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