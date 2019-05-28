Президент Австрии отправил в отставку правительство

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободил от обязанностей всех членов правительства страны во главе с Себастьяном Курцем после того, как парламент вынес кабмину вотум недоверия.

Также президент поручил главе Минфина Хартвигу Легеру, который неделю назад стал временным вице-канцлером страны, выполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства.

Курц, в 2017 теперь стал и самым «краткосрочным» главой правительства Австрии. Он успел проработать на этом посту всего 525 дней.