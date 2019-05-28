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13:04   28 Мая 2019
Россия

Петербург потратит 3,8 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону

Петербург потратит 3,8 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону

Власти Петербурга намерены потратить 3,8 миллиарда рублей на подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил врио главы жилищного комитета Василий Осипов во время заседания в Смольном во вторник, 28 мая.

К отопительному сезону предстоит подготовить около 23 тысяч домов. В 492 домах до 1 сентября будет сделан капитальный ремонт крыш. Кроме того, управляющие компании сделают ремонт и осмотр кровель по заявкам.

Также в городе планируют реализовать программу «Холодный чердак». Она направлена на борьбу со льдом и сосульками. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал Осипова принуждать собственников жилых домов заниматься этой работой. Также он поручил разработать план реализации программы.

«Сосульки не выбирают собственника. Это прежде всего безопасность горожан», — добавил Беглов.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #отопительный сезон #коммунальщики

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