Полиция Косово задержала сотрудника миссии ООН – гражданина России

Полиция непризнанной республики Косово задержала во вторник Михаила Краснощекова – россиянина, работающего в UNMIK ( Миссии ООН по делам временной администрации Косово).

Об этом, обращаясь к депутатам сербского парламента заявил президент страны Александр Вучич. При этом президент Сербии отметил, что всего в Косове и Метохии были арестованы 23 человека – граждане Сербии и бошняки (боснийские мусульмане).

«Избит и задержан также один российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы. Его избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию», - рассказал глава государства.

Напомним: ранее армия Сербии указом президента Вучича была переведена в боевую готовность, в связи со вторжением спецназа полиции непризнанной республики в северные районы автономного края Косово и Метохия.