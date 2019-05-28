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14:11   28 Мая 2019
Медиа

Россияне следят за событиями в Сербии и Косове

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Сербский лидер Александр Вучич во вторник, 28 мая, привел вооруженные силы страны и спецназ министерства внутренних дел в полную боевую готовность после задержания 13 сербов на севере Косова и Метохии. Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич сообщил представителям Европейского союза, что сербские власти отреагируют жестко, если Приштина продолжит бросать силы спецназа на невооруженное сербское население.

По информации национального телеканала РТС, спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово (ROSU) около шести утра по местному времени не только вторгся на территорию сербских муниципалитетов, но и арестовал 13 сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

«Подразделения ROSU вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержали сотрудников косовской полиции сербской национальности и гражданские лица», — передает РТС. 

 

 

 

 

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что косовские полицейские избили и задержали россиянина Михаила Краснощенкова, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). По его словам, соответствующие российские органы оповестили о случившемся.

Тяжелая ситуация сохраняется в поселке Зубин-Поток и в северной части Косовска-Митровицы. Сербская власть располагает видеокадрами, где полицейские стреляют боевыми патронами над головами безоружных сербов.

«В Косовска-Митровице стреляли в молодых людей, кидавших в них камнями», — заявил Вучич.

Президент еще раз заверил, что защитит сербский народ в Косове. Если дойдет до обострения ситуации, Сербия победит, резюмировал Вучич.

 

 

 

 

 

 

 

Действительно, в понедельник, 27 мая, Вучич заявил в парламенте, что Белград не контролирует ситуацию в Косове. По его словам, Сербии нужно решить, как развивать диалог с Косово — заморозить конфликт или налаживать контакты.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, поэтому сказал всем, что нашей власти в Косово и Метохии нет, кроме фактической в сфере здравоохранения и образования. Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — подчеркнул президент Сербии. 

 

 

 

 

Министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли объяснил, что ROSU по просьбе специального прокурора и полицейской инспекции проводит в северной части республики спецоперацию по аресту граждан, которые входят в организованную преступную сеть, занимающуюся контрабандой и взяточничеством.

По его словам, эта обычная полицейская операция необходима для укрепления правопорядка в Косово и ее не направляли против какой-либо конкретной этнической группы. Глава МИД Косово подчеркнул, что Приштина не только борется с организованной преступностью и коррупцией, но и призывает всех поддержать такие действия. 

«Я призываю Сербию не злоупотреблять политикой при обычной полицейской операции. Я призываю их поддержать борьбу с организованной преступностью, а не противостоять ей», — сказал Бехджет Пацолли.

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сербия #косово #общество #вучич

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