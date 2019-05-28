Украденные боевиками из музея Эль-Кунейтры древние артефакты найдены на юге Сирии

Представители департамента древностей сирийского города Даръа вместе с местными властями нашли два древних артефакта, которые ранее джихадисты похитили из Национального музея Эль-Кунейтры. Об этом сообщает ФАН.

По словам доктора Мохаммада Насраллы, рассказавшего об этом на странице в Facebook, правоохранителям удалось конфисковать экспонаты в расположенном к северу от Деръа городе Ас-Санамейн. В результате они изъяли фрагмент скульптуры и каменную плиту с изображением. По итогам проверки обоих предметов удалось идентифицировать их специальные уникальные коды, которые указывают на принадлежность к археологическим памятникам Национального музея Эль-Кунейтры. До завершения всех следственных мероприятий артефакты отправились на временное хранение в музей Даръа.

За последние годы отряды боевиков, которые дислоцируются на юго-западе Сирии, контрабандой вывезли тысячи культурных объектов. Помимо того, они уничтожили и разрушили большое число археологических памятников, многим из которых тысячи лет.