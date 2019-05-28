Жириновский считает, что в шоу «Голос. Дети» участвует слишком мало русских

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствовал решение руководства Первого канала об отмене результатов конкурса «Голос. Дети». При этом у политика возник вопрос, почему в шоу так мало русских участников.

«Все люди равны и тем более дети, но что, русские дети не поют?.. Или поют хуже остальных? Нам это не понятно», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее депутат заявил, что подобные конкурсы необходимо вовсе отменить или убрать из них соревновательный элемент. По его мнению, дети должны быть просто участниками без стремления к призовым местам.

«Нельзя травмировать психику ребенка, а это происходит после проигрыша. Лучше пусть «Голос» станет музыкальным праздником, и дети не будут разменной монетой в руках шоуменов», — сказал он.

Напомним, в финале шестого сезона шоу победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Пользователи сети остались недовольны результатами голосования. Многие заявили, что голоса были «накручены». Руководство Первого канала приняло решение проверить итоги голосования. Позже компания Group-IB сообщила, что была обнаружена автоматизированная система отправки SMS в поддержку Абрамовой. В результате итоги голосования отменили.