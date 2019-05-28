Вика Цыганова призвала оградить детей от «Голоса» и Евровидения

Российская певица Вика Цыганова назвала шоу «Голос.Дети» ярмаркой тщеславия. Об этом она заявила в интервью «Царьграду».

По словам артистки, в «Голосе» детей делают жертвами, калечат им души и подставляют перед зрителями. Она упрекнула проект за то, что им интересны деньги, а не творчество.

«Сегодня разговор не идёт об искусстве, о творчестве — только о деньгах. И о том, как удивить этот мир. Показать, каким фриком ты стал. Ни репертуара у людей нет, ни смысла в жизни. А ориентиры на вот этих фриков и звездоразов», — заявила певица.

Говоря о фриках, Цыганова не могла не затронуть тему Евровидения. По ее мнению, России нельзя участвовать в международном конкурсе. Народные артисты нашей страны не должны вставать в ряд с Даной Интернешнл и «целующимися мужиками или бабами в трусах и с бородами».

«Если мы хотим детям сохранить детство, хотим, чтобы они имели правильную ориентацию в жизни — во всех смыслах, лучше этот сброд забыть, как страшный сон. Это всё позорит Россию, и само по себе наше участие в таких конкурсах, как Евровидение, опускает нашу страну», — считает Цыганова.

Она также упрекнула представителей российского шоу-бизнеса в том, что они поддерживают такую «политику», жертвами которой становятся дети.

Напомним, ранее в шоу «Голос» случился скандал. Выяснилось, что дочь Алсу — Микелла — победила за счет накрученных голосов. Первый канал аннулировал результаты конкурса и переиграл финал, в котором выиграли все финалисты.