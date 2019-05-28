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14:45   28 Мая 2019
Россия

МИД РФ осудил задержание россиянина в Косове

МИД РФ осудил задержание россиянина в Косове

Министерство иностранных дел России считает «вопиющим актом» задержание российского гражданина в Косове. Об этом сообщают во вторник, 28 мая, РИА Новости.

Ранее посольство РФ потребовало освободить россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН в Косове. По информации президента Сербии Александра Вучича, во время задержания гражданин России был избит. По информации СМИ, он находится с ранениями в больнице.

Обстановка в Косово обострилась утром во вторник, 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов. В ответ на это Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боеготовность. Согласно последней информации, косовские силы арестовали уже 23 человека.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #косово #мид рф

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