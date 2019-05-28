Средняя зарплата в Московской области за год выросла почти на 4000 рублей

Об этом во вторник сообщает телеканал «360», приводя оказавшиеся в распоряжении редакции данные Мособлстата.

В частности, сообщается, что в 2017 году жители Подмосковья получали в среднем 46,83 тысячи рублей, а за 2018 год этот показатель достиг уровня 50, 72 тысяч рублей в месяц.

При этом отмечается, что Московская область лидирует по уровню роста зарплат в Центральном федеральном округе (ЦФО), уступая первое место только Москве, где рост зарплат за год составил почти десять тысяч рублей: в 2017 году жители получали в среднем 73,81 тысячи рублей в месяц, а в 2018 – уже 83, 67 тысячи рублей.

В след за ЦФО второе место по росту заработной платы занимает Дальневосточный федеральный округ, а третье – Северо-Западный федеральный округ.