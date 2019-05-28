Выборы президента Абхазии перенесли на 25 августа
Парламент Абхазии перенес выборы президента на 25 августа. Об этом во вторник журналистам рассказал депутат Лаша Ашуба.
«Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос», — заявил он.
В заседании сессии приняли участие 30 депутатов.
В апреле этого года сообщалось, что регистрация кандидатов в президенты Абхазии стартует 22 мая. Все желающие баллотироваться на пост главы республики должны будут пройти процедуру регистрации как минимум за месяц до начала выборов.