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12:07   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Выборы президента Абхазии перенесли на 25 августа

Выборы президента Абхазии перенесли на 25 августа

Парламент Абхазии перенес выборы президента на 25 августа. Об этом во вторник журналистам рассказал депутат Лаша Ашуба.

«Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос», — заявил он.

В заседании сессии приняли участие 30 депутатов.

В апреле этого года сообщалось, что регистрация кандидатов в президенты Абхазии стартует 22 мая. Все желающие баллотироваться на пост главы республики должны будут пройти процедуру регистрации как минимум за месяц до начала выборов.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #политика #абхазия

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