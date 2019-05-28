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12:12   28 Мая 2019
Россия

Беглов заявил, что от горожан нельзя скрывать расходы на содержание власти

Беглов заявил, что от горожан нельзя скрывать расходы на содержание власти

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным для горожан. Об этом он заявил на заседании в Смольном, где обсуждалось исполнение бюджета, сообщают «Невские новости».

По его словам, бюджет — это деньги всех петербуржцев, которые они заработали и передали в руки власти на улучшение города. Он подчеркнул, что информация о бюджете должна быть открытой и понятной даже для тех людей, которые не имеют финансовых знаний. 

Во время обсуждения вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что деньги из бюджета идут на несколько направлений: социальная сфера, содержание города, соцподдержка, инвестирование. При этом Беглов заявил, что граждане должны знать, сколько денег уходит на содержание власти. 

Он подчеркнул, что с новым бюджетом «тянуть не надо». Через три месяца горожане должны знать бюджет на следующий год, и его не нужно расписывать на 10-20 страниц. 

«Чтобы люди понимали, каким будет бюджет, на что тратятся деньги. Сделайте популярную книжечку. Власть должна быть открытой – это деньги горожан», — считает врио губернатора. 

Ранее стало известно, что госдолг Петербурга стал меньше на 4,7 миллиарда рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#петербург #политика #бюджет #беглов

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