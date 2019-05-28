Беглов заявил, что от горожан нельзя скрывать расходы на содержание власти

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал сделать бюджет открытым и понятным для горожан. Об этом он заявил на заседании в Смольном, где обсуждалось исполнение бюджета, сообщают «Невские новости».

По его словам, бюджет — это деньги всех петербуржцев, которые они заработали и передали в руки власти на улучшение города. Он подчеркнул, что информация о бюджете должна быть открытой и понятной даже для тех людей, которые не имеют финансовых знаний.

Во время обсуждения вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что деньги из бюджета идут на несколько направлений: социальная сфера, содержание города, соцподдержка, инвестирование. При этом Беглов заявил, что граждане должны знать, сколько денег уходит на содержание власти.

Он подчеркнул, что с новым бюджетом «тянуть не надо». Через три месяца горожане должны знать бюджет на следующий год, и его не нужно расписывать на 10-20 страниц.

«Чтобы люди понимали, каким будет бюджет, на что тратятся деньги. Сделайте популярную книжечку. Власть должна быть открытой – это деньги горожан», — считает врио губернатора.

Ранее стало известно, что госдолг Петербурга стал меньше на 4,7 миллиарда рублей.