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12:14   28 Мая 2019
Россия

Российско-сирийский коммерческий банк откроется в Крыму

Российско-сирийский коммерческий банк откроется в Крыму

Российско-сирийский коммерческий банк вскоре откроется в Крыму. Кроме того, между полуостровом и арабским государством налаживается морское сообщение. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Глава сирийской «Торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии» Джерри Неставал анонсировал открытие коммерческого банка, подчеркнув, что за последнее время отношения бизнесменов из Крыма и Чехии с сирийскими коллегами укрепились и вышли на новый уровень.

 «В настоящее время ведется работа по созданию на территории российского полуострова банка, который сможет работать с сирийскими бизнесменами, принимать денежные переводы из САР и переводить их в другие финансовые учреждения внутри РФ», — сообщил он.

Кроме того, Неставал рассказал, что к открытию готовится транспортная морская линия между арабской страной и российским полуостровом. Она поможет увеличить товарооборот между двумя странами.

«Линия морского сообщения, соединяющая порты Крыма, Латакии и Тартуса, уже скоро начнет работу», — добавил Неставал.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #крым #банки #бизнес

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