Полиция Киева задержала мужчину с гранатой, которую он нес в сумке «как сувенир». Об этом 28 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

По информации агентства, полицейские, выполняя операцию «Оружие и взрывчатка», увидели подозрительного прохожего и остановили его для проверки. После поверхностного осмотра правоохранители обнаружили гранату Ф-1 в сумке молодого человека.

«Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования», — сказано в сообщении.

Мужчина задержан. Оказалось, что он родом из Одессы и ранее уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. По словам мужчины, гранату он хранил в качестве сувенира.

Задержанному грозит лишение свободы до семи лет. Заведено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».