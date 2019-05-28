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11:51   28 Мая 2019
Россия

Правительство поддержало увеличение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддержало увеличение штрафов за неявку в военкомат

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала документ, предлагающий увеличить штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, передает во вторник, 28 мая, ТАСС.

Документ подразумевает установку штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч. В настоящее время за неявку в военкомат призывника штрафуют на сумму от 100 до 500 рублей. Это распространяется и на тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе и за рубеж.

Помимо этого, в шесть раз увеличивается штраф для тех, кто вовремя не уведомил военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы, а также о переезде. По закону наказывать планируют и уклонистов от медосвидетельствования, либо обследования, назначенного призывной комиссией.

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Автор: Алла Ларионова
#закон #правительство #военкомат

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