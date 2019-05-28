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11:57   28 Мая 2019
Весь мир

Шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье получили тяжелые травмы

Шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье получили тяжелые травмы

Шестеро китайских туристов находятся в тяжелом состоянии после произошедшей ранее аварии с туристическим автобусом в Приморском крае.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя краевой администрации.

«Всех пострадавших эвакуировали. Шесть человек в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что  автобус с китайскими туристами опрокинулся на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске, в результате чего два человека погибли и  19 пострадали. По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водителю стало плохо во время движения.

Всего в автобусе находилось 45 человек. Организацией перевозки туристов из КНР занималась турфирма «Диалог народов».

 

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Автор: Александр Люблинский

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