Шестеро китайских туристов находятся в тяжелом состоянии после произошедшей ранее аварии с туристическим автобусом в Приморском крае.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя краевой администрации.

«Всех пострадавших эвакуировали. Шесть человек в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автобус с китайскими туристами опрокинулся на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске, в результате чего два человека погибли и 19 пострадали. По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водителю стало плохо во время движения.

Всего в автобусе находилось 45 человек. Организацией перевозки туристов из КНР занималась турфирма «Диалог народов».