Команда Зеленского запустила проект по поиску квалифицированных специалистов

Команда украинского лидера Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», который должен будет объединить квалифицированных специалистов и инноваций, обеспечение положительных изменений в стране, ее развития.

К проекту присоединиться может каждый желающий, как заявили в окружении Зеленского.

«Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», — говорится в сообщении.

По задумке этот проект призван помочь найти интересную вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны. В его рамках каждый может поделиться своими идеями и задумками, которые помогут в решении актуальных вопросов и будут полезны для страны.