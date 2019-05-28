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11:46   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Команда Зеленского запустила проект по поиску квалифицированных специалистов

Команда Зеленского запустила проект по поиску квалифицированных специалистов

Команда украинского лидера Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», который должен будет объединить квалифицированных специалистов и инноваций, обеспечение положительных изменений в стране, ее развития.

К проекту присоединиться может каждый желающий, как заявили в окружении Зеленского. 

«Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», — говорится в сообщении.

По задумке этот проект призван помочь найти интересную вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны. В его рамках каждый может поделиться своими идеями и задумками, которые помогут в решении актуальных вопросов и будут полезны для страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #общество #социальный лифт #зеленский

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