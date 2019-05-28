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11:30   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Отделение «Альфа-банка» подожгли во Львове

Отделение «Альфа-банка» подожгли во Львове

Пожар вспыхнул в отделении «Альфа-банка» в центре Львова в ночь на вторник. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 15 минут. В результате происшествия никто не пострадал, частично сгорело имущество офиса.

Полицейские установили, что причиной возгорания послужил поджог. Неизвестные разбили окно отделения банка, а затем бросили туда бутылку с горючим веществом. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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Автор: Алла Ларионова
#львов #поджог #альфа-банк

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