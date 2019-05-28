Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник
Саратовскую школьницу ранил топором одноклассник. Случай произошел в городе Вольске. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Школа, где случилось происшествие, находится в поселке Большевик. По информации агентства, подросток с топором пришел в учебное заведение и напал на шестиклассницу.
«Из-за конфликта он ударил им девочку, которая получила травму и была госпитализирована», — прокомментировал источник.
С места происшествия 15-летний мальчик скрылся.
Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается врачами как среднетяжелое.
Сотрудники правоохранительных органов и Следственный комитет уже работают на месте.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший ученик польской школы открыл стрельбу, ранив 11-летнюю девочку и сотрудницу учебного заведения.