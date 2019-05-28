Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник

Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник

Хабаровский аэропорт «заминировали»

Хабаровский аэропорт «заминировали»
«Мост Кличко» прославился новой поломкой

«Мост Кличко» прославился новой поломкой

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС
Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

 Иран не видит перспектив для переговоров с США

Иран не видит перспектив для переговоров с США
Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник

Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник

Хабаровский аэропорт «заминировали»

Хабаровский аэропорт «заминировали»
«Мост Кличко» прославился новой поломкой

«Мост Кличко» прославился новой поломкой

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС

Экс-министр экономики Украины рассказал о проигрышности ассоциации с ЕС
Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

 Иран не видит перспектив для переговоров с США

Иран не видит перспектив для переговоров с США
11:25   28 Мая 2019
Россия

Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник

Саратовскую школьницу ударил топором одноклассник

Саратовскую школьницу ранил топором одноклассник. Случай произошел в городе Вольске. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. 

Школа, где случилось происшествие, находится в поселке Большевик. По информации агентства, подросток с топором пришел в учебное заведение и напал на шестиклассницу. 

«Из-за конфликта он ударил им девочку, которая получила травму и была госпитализирована», — прокомментировал источник. 

С места происшествия 15-летний мальчик скрылся. 

Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается врачами как среднетяжелое. 

Сотрудники правоохранительных органов и Следственный комитет уже работают на месте. 

Напомним, ранее сообщалось, что бывший ученик польской школы открыл стрельбу, ранив 11-летнюю девочку и сотрудницу учебного заведения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #саратов #топор #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...