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11:19   28 Мая 2019
Весь мир

Крушение самолета с совладелицей S7 объяснили потерей пилотом управления

Крушение самолета с совладелицей S7 объяснили потерей пилотом управления

Крушение самолета в аэропорту Эгельсбах, в результате которого погибла ​глава совета директоров группы S7 Наталия Филева и ее отец, произошло по причине потери управления пилотом. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования, которые обнародовало Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий.

Пилот зашел на посадку, отключив систему радилокационного управления и перейдя в режим визуального полета. Записи переговоров пилота с диспетчерами говорят о том, что он начал снижаться, однако вскоре запросил разрешения на еще один круг перед посадкой, получив разрешение.

А отчете содержатся и показания очевидцев. Они рассказали, что при левом развороте крен самолета составил 30-45 градусов. Свидетели отмечают, что лайнер рухнул на середине разворота, накренив нос и врезавшись в землю.

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Автор: Алла Ларионова
#самолет #крушение #s7

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