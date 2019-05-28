Незаконно ввезенный на Филиппины мусор отправят обратно в Канаду 30 мая

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин во вторник, 28 мая, сообщил, что незаконно ввезенный на территорию страны мусор направят обратно в Канаду в четверг, 30 мая. По его словам, все контейнеры с мусором уже подготовили к отправке​​​. Манила ожидает несколько документов и разрешения от Кита, где находится перевалочный пункт, чтобы отправить мусор в Канаду.

«Отправка должна состояться 30 мая», — глава МИД Филиппин.

Теодоро Локсин пригрозил «любому, кто встанет на пути» вывоза мусора и попросил не провоцировать его. Министр по охране окружающей среды Канады Кэтрин МакКенна заявила, что национальная транспортная компания Bollore Logistics Canada вывезет мусор с Филиппин до конца июня.

Однако Маниле не понравились предложения Оттавы о вывозе мусора до конца июня. Филиппины настаивают на более быстром решении проблемы.