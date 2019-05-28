«Мост Кличко» прославился новой поломкой

Очевидцы сообщают о новой поломке на «мосту Кличко». В этот раз сломалась велодорожка, передает 28 мая портал «ГолосUA».

С МОСТА КЛИЧКО СБЕГАЕТ ВЕЛОДОРОЖКА О новой поломке на «мосту Кличко»:На этот раз в неисправность пришла велодорожка.???? Заехали-посмотрели НА НОВЫЙ МОСТ Кроме стекла там поломали велодорожку! Видимо не рассчитано на то,что по мосту будут ходить☺️https://t.co/TdzjsOGOGq pic.twitter.com/dHYTjUybwT — Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) May 28, 2019

«С моста Кличко сбегает велодорожка», — шутит пользователь в Twitter.

Пользователь Facebook Максим Ивашенко написал в своем Facebook о впечатлениях от нового моста.

«Видимо не рассчитано на то, что по мосту будут ходить. Я придираюсь? Да, я недоволен тем, что из наших налогов сделали покрытие, которое нужно переделывать», — написал он.

Мост выполнен из больших стеклянных панелей. Через них видна автотрасса, пролегающая под сооружением.

Напомним, ранее сообщалось, что стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия.