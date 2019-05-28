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11:14   28 Мая 2019
Ближнее зарубежье

«Мост Кличко» прославился новой поломкой

«Мост Кличко» прославился новой поломкой

Очевидцы сообщают о новой поломке на «мосту Кличко». В этот раз сломалась велодорожка, передает 28 мая портал «ГолосUA».

«С моста Кличко сбегает велодорожка», — шутит пользователь в Twitter. 

Пользователь Facebook Максим Ивашенко написал в своем Facebook о впечатлениях от нового моста. 

«Видимо не рассчитано на то, что по мосту будут ходить. Я придираюсь? Да, я недоволен тем, что из наших налогов сделали покрытие, которое нужно переделывать», — написал он. 

Мост выполнен из больших стеклянных панелей. Через них видна автотрасса, пролегающая под сооружением. 

Напомним, ранее сообщалось, что стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #поломка #мост кличко

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