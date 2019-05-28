Иран не видит перспектив для переговоров с США

Власти Ирана пока не видят перспектив для диалога с руководством Штатов. Об этом 27 мая заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Глава МИД отметил, что Тегеран хочет дождаться других условий и проследить за дальнейшим развитием ситуации.

За последнее время отношения между США и Ираном ухудшились. Американцы ввели санкции против важнейших сфер экономики Ирана и продолжают это давление усиливать. Ранее Вашингтон заявил, что таким образом хочет добиться «изменения поведения» Тегерана.

Кроме того, Штаты объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Иран ответил тем, что признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Штаты «государством – спонсором терроризма».

Суэцкий канал Авианосец USS Abraham Lincoln проходит через Суэцкий канал 9 мая 2019 года. Фото моряка ВМС США Дэна Сноу #ВМССША #США #USA #usnavy #navcent pic.twitter.com/XT7lymBWw8 — US CENTCOM (@CENTCOMRussian) May 22, 2019

Позже Пентагон направил к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу самолетов-бомбардировщиков. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что так Вашингтон посылает «ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов будет встречено с безжалостной силой».