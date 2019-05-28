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 Иран не видит перспектив для переговоров с США

Иран не видит перспектив для переговоров с США
11:21   28 Мая 2019
Весь мир

Иран не видит перспектив для переговоров с США

Иран не видит перспектив для переговоров с США

Власти Ирана пока не видят перспектив для диалога с руководством Штатов. Об этом 27 мая заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Глава МИД отметил, что Тегеран хочет дождаться других условий и проследить за дальнейшим развитием ситуации.

За последнее время отношения между США и Ираном ухудшились. Американцы ввели санкции против важнейших сфер экономики Ирана и продолжают это давление усиливать. Ранее Вашингтон заявил, что таким образом хочет добиться «изменения поведения» Тегерана.

Кроме того, Штаты объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Иран ответил тем, что признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Штаты «государством – спонсором терроризма».

Позже Пентагон направил к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу самолетов-бомбардировщиков. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что так Вашингтон посылает «ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов будет встречено с безжалостной силой».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #политика

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