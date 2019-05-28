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11:23   28 Мая 2019
Весь мир

Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

Армия Сербии была переведена в полную боевую готовность в связи с ситуацией, сложившейся на севере автономного край Косово и Метохия.

Как сообщает во вторник утром национальное телевидение Сербии, ранее на территорию северных муниципалитетов, населенных преимущественно сербами, вторгся спецназ полиции непризнанной республики Rosu.

Косовские сербы возмутились вторжением спецназа и население города Косовска-Митровицы вышло на массовый протест. В настоящее время, как отмечается, протестующие строят баррикады, периодически на улицах раздается стрельба.

Президент Сербии Александр Вучич, с учетом последних событий, принял решение перевести все подразделения национальных вооруженных сил в повышенную боевую готовность и отдал соответствующий приказ.

Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

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Автор: Александр Люблинский
#армия #сербия #косово #спецназ

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