Сербскую армию привели в состояние полной боевой готовности

Армия Сербии была переведена в полную боевую готовность в связи с ситуацией, сложившейся на севере автономного край Косово и Метохия.

Как сообщает во вторник утром национальное телевидение Сербии, ранее на территорию северных муниципалитетов, населенных преимущественно сербами, вторгся спецназ полиции непризнанной республики Rosu.

Косовские сербы возмутились вторжением спецназа и население города Косовска-Митровицы вышло на массовый протест. В настоящее время, как отмечается, протестующие строят баррикады, периодически на улицах раздается стрельба.

Президент Сербии Александр Вучич, с учетом последних событий, принял решение перевести все подразделения национальных вооруженных сил в повышенную боевую готовность и отдал соответствующий приказ.