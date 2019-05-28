Пресс-секретарь Алиханова заявил, что слова губернатора об очередях в детсады исказили

Журналисты исказили слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что очереди в детсады якобы являются проблемой родителей. Об этом «Политике Сегодня» заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. По его словам, Алиханов, обращаясь к конкретному человеку, который признался, что не платит налоги, озвучил возможные последствия этих действий.

По словам Лыскова, на конкурсе стартапов один из предпринимателей из сферы строительства, задавая вопрос губернатору, признался, что не оформляет трудовые договоры с сотрудниками, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес.

«В ответ губернатор отметил, что это, конечно, очень смело — перед камерами признаться в налоговых преступлениях. Он объяснил, что по факту получается, что этот человек общество грабит. Сказал, что вы налоги не платите, а потом, допустим, вашей жене мест в детсаду не хватает. Ведь региональный бюджет формируется на большой процент от налоговых поступлений. Все население скидывается на различные социальные проекты. В том числе на стройку детсадов. Как-то странно обманывать население и государство, а потом требовать от него исполнения обязательств. Поэтому, если вашей жене теоретически не хватит мест в детсад, то в этом есть часть и вашей вины. Потому что вы на это денег не дали. Вот что сказал Антон Андреевич», — заключил Лысков.

Пресс-секретарь губернатора подчеркнул, что журналисты «просто взяли начало фразы и конец». Кроме того, представителей издания, которое первое сообщило о таком якобы заявлении Алиханова, вообще не было на мероприятии.

А вот предпринимателя, открыто признавшегося в обходе налогов, теперь, скорее всего, проверят сотрудники налоговой инспекции.