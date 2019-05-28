Хабаровский аэропорт «заминировали»
Пассажиров и сотрудников терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали во вторник, 28 мая, после анонимных сообщений о «минировании». Рейс Хабаровск — Москва задержали и перенаправили в международный терминал. Аэропорт проверили, и информация об опасности оказалась ложной.
«Задержали рейс №6298 авиакомпании «Россия» Хабаровск — Москва», — уточнили в аэропорте.
Согласно онлайн-табло, задержка рейса превысила час. Представитель аэропорта уточнил, что на время проверки эвакуировали около 430 человек. Также неизвестные «заминировали» аэропорт, торговые центры и здания администрации в Комсомольске-на-Амуре. Все сообщения оказались ложными.
14 мая аэропорт Хабаровск принял первый рейс авиакомпании «Ангара» по маршруту Иркутск-Чита-Хабаровск-Нерюнгри. Регулярные полеты по новому маршруту свяжут Хабаровск сразу с 3 регионами России.https://t.co/IMj8uxEA9s pic.twitter.com/KJ1kd7gOB4— Хабаровский аэропорт (@airKHV) 14 мая 2019 г.