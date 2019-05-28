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11:00   28 Мая 2019
Россия

Хабаровский аэропорт «заминировали»

Хабаровский аэропорт «заминировали»

Пассажиров и сотрудников терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали во вторник, 28 мая, после анонимных сообщений о «минировании». Рейс Хабаровск — Москва задержали и перенаправили в международный терминал​​​. Аэропорт проверили, и информация об опасности оказалась ложной.

«Задержали рейс №6298 авиакомпании «Россия» Хабаровск — Москва», — уточнили в аэропорте.

Согласно онлайн-табло, задержка рейса превысила час. Представитель аэропорта уточнил, что на время проверки эвакуировали около 430 человек. Также неизвестные «заминировали» аэропорт, торговые центры и здания администрации в Комсомольске-на-Амуре. Все сообщения оказались ложными.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #аэропорт #рейс #хабаровск

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