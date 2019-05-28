Рособрнадзор пока не планирует включать в ЕГЭ новые языки

Единый государственный экзамен по иностранному языку пока не собираются расширять. Возможность включения других языков, кроме китайского, не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В этом году в список учебных предметов, которые выпускники могут выбрать для сдачи ЕГЭ, включили китайский язык. Таким образом он стал пятым языком по выбору. Кроме него школьники могут сдать экзамен по английскому, немецкому, французскому и испанскому.

«Я не исключаю, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет разделён на базовый и профильный уровни», - сказал Сергей Кравцов, отвечая на вопросы граждан по теме введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года. #Рособрнадзор #СергейКравцов #ЕГЭ #ЕГЭ2019 #ГИА pic.twitter.com/WtfmQYQX6z — Рособрнадзор (@obrnadzor) May 20, 2019

О желании сдать экзамен по китайскому объявили 289 человек из 43 субъектов РФ.

Накануне, 27 мая, стартовал основной период ЕГЭ. Он продлится до 1 июля. В этом году около 750 тысяч участников будут сдавать экзамены. Первыми предметами для сдачи оказались география и литература.